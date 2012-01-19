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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 13:44 BJT

〔美国个股〕柯达及其美国子公司申请破产保护,但不包括海外子公司

路透1月19日电---柯达(Eastman Kodak)EK.N周四表示:

* 柯达及其美国子公司自愿根据破产法第11章启动业务重组.

* 美国以外的子公司不包括在此项申请范围内,且不受法院监管.

* 预计将在2013年完成美国业务的重组.

* 认为拥有足够的流动性可以在第11章条款之下运营.(完)

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