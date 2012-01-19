版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 13:51 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月19日

路透上海1月19日电---春节假期即将到来,中国银行间紧绷的资金市场却寒意逼人,毫无节
前的喜悦之情,直至央行连续四天逆回购输血救急後方露些许暖意.

  市场人士指出,除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上本周两次定向逆回购的操作
量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.

  面对节前资金困境,央行坚持采用逆回购"死扛",而决 意不降存准率,一方面是因为逆回购应
对春节资金面的短期结构性失衡更有针对性,另一方面也说明央行在调降存准上仍偏谨慎,无
意强化市场关於政策放松的预期.

  此外,考虑到年後存款回流尚需时日,逆回购资金也面临大量集中到期抽离的问题,为保持金
融市场的平稳运行,央行将视信贷和通胀等数据情况谨慎出台政策;公开市场将逐步恢复正常,
央票发行有望重启但初期规模料有限.

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购    净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   /净投放量(+)
 --------------------------------------------------------------------------------
  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --          +510
 --------------------------------------------------------------------------------
       1/7-1/13       80       650        --        --        --          +730
 --------------------------------------------------------------------------------
       1/14-1/20      10        --        --        --       3,520      +3,530
 --------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                             +4,770(完)

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

  --整理 曾菱; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐