《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月19日

路透上海1月19日电---春节假期即将到来,中国银行间紧绷的资金市场却寒意逼人,毫无节 前的喜悦之情,直至央行连续四天逆回购输血救急後方露些许暖意. 市场人士指出,除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上本周两次定向逆回购的操作 量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果. 面对节前资金困境,央行坚持采用逆回购"死扛",而决 意不降存准率,一方面是因为逆回购应 对春节资金面的短期结构性失衡更有针对性,另一方面也说明央行在调降存准上仍偏谨慎,无 意强化市场关於政策放松的预期. 此外,考虑到年後存款回流尚需时日,逆回购资金也面临大量集中到期抽离的问题,为保持金 融市场的平稳运行,央行将视信贷和通胀等数据情况谨慎出台政策;公开市场将逐步恢复正常, 央票发行有望重启但初期规模料有限. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 /净投放量(+) -------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- +510 -------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- +730 -------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/20 10 -- -- -- 3,520 +3,530 -------------------------------------------------------------------------------- 累计 +4,770(完) 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. --整理 曾菱; 审校 边竞