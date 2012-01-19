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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 13:56 BJT

《外汇动态》3.10附近的空头回补限制美元/马币跌势

0538GMT---美元/马币(林吉特)下跌,不过一些银行间投机客在3.10附近进行空头回补,该水准是美元/马币10-12月升势的61.8%费波纳奇回档位.

美元/马币下跌0.5%至3.1015,此前一度低见3.0920.

"目前美元/马币的市场相当偏空,"吉隆坡一交易员说,并称他将在3.1000左右锁定获利.若突破该水准,美元/马币料走向76.4%回档位3.0781.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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