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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 13:52 BJT

〔背景资料〕中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为央行第一季度所进行的逆回购操作总额和各期利率

     日期    招标量     14天期(%)
          (亿元人民币)

     1/19   1,830         6.05
     1/17   1,690         5.47

  注: 浏览央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1311612]
          央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1994427]
          央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1131508]
          央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1713699](完)

  --整理 曾菱; 审校 边竞

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