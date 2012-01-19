巴基斯坦政治危机加深,总理吉拉尼现身最高法院

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
(本文由路透中文网编译)
路透伊斯兰堡1月19日电---巴基斯坦总理吉拉尼周四在最高法院出庭，面对藐视法庭罪指控，因不追查总统和其他官员的腐败案。此举事关其政治前途，也令不受欢迎的民选政府面临更多压力。
这是该民选政府面临的最新冲击，此前军方就去年的一份神秘备忘录向民选政府施压，因该备忘录寻求美国援助，以防止可能发生的政变。
一些人质疑，被视为腐败和无能的政府能否继续维持下去，外界广泛指责该政府未能解决贫困、电力短缺、基础设施破旧和经济低迷等基本问题。
紧张情势可能导致吉拉尼下台，此前他与巴基斯坦各方势力友好共处。若其政府倒台可能令巴基斯坦陷入全面政治危机，进一步延缓迫在眉睫的经济和政治进程。
尽管外界认为吉拉尼可能不会立即下台，案件也会被拉长，但是如果法院最终判处吉拉尼藐视法庭罪，他最终可能不得不下台。
“问题是，不只是法院对总理不满，军方也对总理不满，”知名国防分析师Ayesha Siddiqa表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。