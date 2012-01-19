〔美国个股〕柯达及其美国子公司申请破产保护,拟进行业务重组(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增细节)
路透1月19日电---柯达公司(Eastman Kodak)EK.N周四申请破产保护,以力争度过多年销售下滑所致的流动性危机.
柯达并表示,已获得花旗集团(C.N)提供的9.5亿美元18个月期信贷支持.这家曾经的胶卷行业领军企业,曾试图重组为一家相机等消费产品的厂商.
"董事会和整个高级管理团队一致认为,这对柯达的将来而言,是必要且正确的一步,"柯达董事会主席兼首席执行官(CEO)彭安东(Antonio M. Perez)表示.
柯达称,该公司及其美国子公司已根据破产法第11章,向美国一家破产法院申请业务重组.美国以外的子公司不包括在申请范围内.(完)
--编译 丁琦;审校 杜明霞
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。