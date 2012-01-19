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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 14:20 BJT

〔日本股市〕收在五周高位,受益於IMF筹资应对欧债危机预期及欧元走升

路透东京1月19日电---日本股市日经指数周四收在五周高位,并升穿75日移动均线,因市场预期国际货币基金组织(IMF)可能额外筹资帮助应对欧元区主权债务危机,推动欧元稳步攀升.

日经指数.N225收高1%,报8,639.68点,高於8,568点附近的75日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX亦收涨0.8%至740.68点.(完)

--编译 侯向明;审校 张涛

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