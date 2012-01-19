普京会见俄媒体,向反对派电台发难

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯1月18日电---俄罗斯总理普京谴责反对派电台Ekho Moskvy，称该电台羞辱他，且服务于外国势力。

这可能标志着普京对媒体批评失去了耐心，或将着手打压。普京几乎可能将能再度当选俄罗斯总统。

他在与媒体编辑见面会上，对该电台总编Alexei Venediktov表示：“我知道你烦我，我从你脸上就看得出来。但为什麽？你们不断向我泼脏水的时候，我却没有跟你们生气。”

普京说，他在索契休假的时候听到电台关於美国导弹防御计划的节目，称该节目“损害俄罗斯联邦，服务于其他国家的利益”。

此次与普京会面的有约30名媒体编辑，其中包括俄罗斯三大国有电视频道编辑。

Ekho Moskvy是俄罗斯为数不多的独立媒体之一，是反对派相当活跃的平台。

Venediktov则询问普京，是否准备好与反对派抗议活动的领袖们会面。

普京称他已经做好了对话准备，但遭反对派领导人回绝。他说：“我们邀请过他们几次了，但他们从来没来过。”

普京称，最让他愤怒的是Ekho Moskvy一篇博客里的言论，博客里说“只有牲口才会投票给普京”。

他责问道：“这算是什麽讨论？对我们多数人民是什麽态度？”（完）