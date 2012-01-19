普京会见俄媒体,向反对派电台发难

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯1月18日电---俄罗斯总理普京谴责反对派电台Ekho Moskvy，称该电台羞辱他，且服务于外国势力。
这可能标志着普京对媒体批评失去了耐心，或将着手打压。普京几乎可能将能再度当选俄罗斯总统。
他在与媒体编辑见面会上，对该电台总编Alexei Venediktov表示：“我知道你烦我，我从你脸上就看得出来。但为什麽？你们不断向我泼脏水的时候，我却没有跟你们生气。”
普京说，他在索契休假的时候听到电台关於美国导弹防御计划的节目，称该节目“损害俄罗斯联邦，服务于其他国家的利益”。
此次与普京会面的有约30名媒体编辑，其中包括俄罗斯三大国有电视频道编辑。
Ekho Moskvy是俄罗斯为数不多的独立媒体之一，是反对派相当活跃的平台。
Venediktov则询问普京，是否准备好与反对派抗议活动的领袖们会面。
普京称他已经做好了对话准备，但遭反对派领导人回绝。他说：“我们邀请过他们几次了，但他们从来没来过。”
普京称，最让他愤怒的是Ekho Moskvy一篇博客里的言论，博客里说“只有牲口才会投票给普京”。
他责问道：“这算是什麽讨论？对我们多数人民是什麽态度？”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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