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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 14:17 BJT

〔韩国股市〕收涨1.19%触及五周高点,大型科技类股领涨

路透首尔1月19日电---韩国股市周四收涨,触及五周高点,因市场寄望国际货币基金组织(IMF)能够扩充放贷能力,缓解了欧债担忧.

大型科技类公司领涨,三星电子(005930.KS)大涨4.08%,海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)扬升4.16%.

韩国综合股价指数.KS11收涨1.19%,报1,914.97点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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