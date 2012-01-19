〔澳洲个股〕艾芬豪取消释股计画,力拓称望收购蒙古铜金矿项目

路透多伦多/伦敦1月18日电---力拓(RIO.AX)(RIO.L)收购蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的障碍已经消失,因拥有该项目的艾芬豪矿业(IVN.TO)IVN.N此前决定取消备受争议的"毒药丸"(poison pill)计画;奥尤陶勒盖铜金矿具有成为全球最大铜金矿之一的潜力.

艾芬豪矿业周三表示,将放弃发行新股计划.该计划最初旨在防止力拓增持艾芬豪矿业的股份,此前限制力拓持股比率在49%的一项协议到期.

力拓称欢迎艾芬豪矿业的举动.之前力拓入股艾芬豪矿业,帮助投资奥尤陶勒盖矿的建设.

"今天有关将力拓持有艾芬豪股票比例限制在49%的规定到期了,我们可以任意提高所持股份."力拓一发言人表示.

艾芬豪矿业表示,力拓近期知会了艾芬豪的董事会,希望将所持股份比例提高到50%以上.

艾芬豪发行新股的计画在12月时面临重大挫折,当时一法院判决该公司不得利用此举来稀释力拓持股.

伦敦Brewin Dolphin分析师Nik Stanojevic说,"力拓希望拥有和控制它,那会是最大的铜项目.他们认为这是一个极佳资产,愿意给予支持."

放弃发行新股计划,将需要5月11日公司年度股东大会上通过相关决议.

分析师表示,力拓2007年购买加拿大铝业令其元气大伤,因此不太可能对奥尤陶勒盖或艾芬豪采取激进的收购行动,或是与艾芬豪执行长Robert Friedland展开激烈斗争.

他们说,力拓最有可能采取的办法是同艾芬豪高层达成友好协议,通过现金和股票互换来取得奥尤陶勒盖的控制权,而不会介入艾芬豪其他资产,如煤矿业者South Gobi Resources及Ivanhoe Mine Australia的权益,和位於哈萨克的Kyzyl Gold等资产.

瑞士信贷银行分析师在本周稍早的一份报告中估计,66%的奥尤陶勒盖权益价值为133亿美元.

消息公布後,力拓周四在澳洲市场上涨,但表现不及整体材料类股.力拓最後收报66.75澳元.

艾芬豪还表示,该公司已获得18亿美元的第二笔过桥贷款作为权宜之计,同时在为奥尤陶勒盖进行40亿美元长期融资谈判.该过桥贷款要取决於力拓是否批准.(完)