〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森称,抗击债务危机的责任在於政府

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---欧洲央行执委亚斯穆森(ASMUSSEN)周四表示:
* 欧洲央行(ECB)买债计划不能无限持续下去
* 买债计划不会引发通胀风险
* ECB有许多非常规措施可用,例如流动性措施
* 我们支持加强欧洲稳定机制(ESM),并且应尽快激活ESM
* 与欧洲金融稳定机构(EFSF)相比,ESM有很多优点
* ESM的基本机制要比EFSF稳定和优良许多
* 不仅是德国,ESM所有成员都应准备好向ESM注入更多资金
* 财政条约(FISCAL COMPACT)是朝财政联盟小心谨慎迈出的第一步.(完)
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。