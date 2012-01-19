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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 14:41 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森称,抗击债务危机的责任在於政府

路透1月19日电---欧洲央行执委亚斯穆森(ASMUSSEN)周四表示:

* 欧洲央行(ECB)买债计划不能无限持续下去

* 买债计划不会引发通胀风险

* ECB有许多非常规措施可用,例如流动性措施

* 我们支持加强欧洲稳定机制(ESM),并且应尽快激活ESM

* 与欧洲金融稳定机构(EFSF)相比,ESM有很多优点

* ESM的基本机制要比EFSF稳定和优良许多

* 不仅是德国,ESM所有成员都应准备好向ESM注入更多资金

* 财政条约(FISCAL COMPACT)是朝财政联盟小心谨慎迈出的第一步.(完)

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