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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 14:36 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升穿111美元,受美国库存减少与IMF扩资提振

路透新加坡1月19日电---布兰特原油周四升穿111美元,受美国原油库存意外减少,以及预期能源需求复苏的希望提振,因国际货币基金组织(IMF)正寻求扩充资金,以帮助欧元区国家抗击债务危机.

亚洲股市升至两个月高点,铜价也升至四个月高点,因IMF扩充资金的提议使市场认为,决策者将会解决欧债危机.此外,近期一系列利好的经济数据也表明,欧元区问题并未严重损及全球经济活动.对於石油而言,这意味着伊朗与西方紧张局势升级引发供应担忧的同时,需求仍在稳定增长.

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