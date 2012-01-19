〔国际油市〕布兰特原油升穿111美元,受美国库存减少与IMF扩资提振

亚洲股市升至两个月高点,铜价也升至四个月高点,因IMF扩充资金的提议使市场认为,决策者将会解决欧债危机.此外,近期一系列利好的经济数据也表明,欧元区问题并未严重损及全球经济活动.对於石油而言,这意味着伊朗与西方紧张局势升级引发供应担忧的同时,需求仍在稳定增长.