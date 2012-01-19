〔印尼金融〕印尼企业拟跻身于美元债券市场,受惠于穆迪上调该国评等

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透雅加达1月19日电---印尼公司正准备跻身进入美元债券市场,以利用评级机构穆迪上调印尼债信评级之後料将涌进该国的外资.
印尼最大的水泥制造商PT Semen Gresik(SMGR.JK)周四表示,今年下半年想通过全球债券筹资5亿美元,从利率下降的预期中获益,为每年将产量提高三分之一至3,000万吨的计划融资.
印尼第四大银行PT Bank Negara Indonesia(BBNI.JK),亦计划在今年及未来三年,通过分期发债的方式,从全球债券市场中筹资约5亿美元.
截至目前为止,大多数印尼公司在当地市场筹集贷款并为债务融资,但这种情况可能发生变化.业内高层表示,那些穆迪公布决定之後就立刻表示想要进入全球市场的企业可能引领趋势.
穆迪将印尼债信评级从Ba1上调至Baa3,展望稳定,这是继惠誉上月将这个东南亚最大经济体债信评级定为投资级别之後对其的再度认可.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。