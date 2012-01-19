〔印尼金融〕印尼企业拟跻身于美元债券市场,受惠于穆迪上调该国评等

路透雅加达1月19日电---印尼公司正准备跻身进入美元债券市场,以利用评级机构穆迪上调印尼债信评级之後料将涌进该国的外资.

印尼最大的水泥制造商PT Semen Gresik(SMGR.JK)周四表示,今年下半年想通过全球债券筹资5亿美元,从利率下降的预期中获益,为每年将产量提高三分之一至3,000万吨的计划融资.

印尼第四大银行PT Bank Negara Indonesia(BBNI.JK),亦计划在今年及未来三年,通过分期发债的方式,从全球债券市场中筹资约5亿美元.

截至目前为止,大多数印尼公司在当地市场筹集贷款并为债务融资,但这种情况可能发生变化.业内高层表示,那些穆迪公布决定之後就立刻表示想要进入全球市场的企业可能引领趋势.

穆迪将印尼债信评级从Ba1上调至Baa3,展望稳定,这是继惠誉上月将这个东南亚最大经济体债信评级定为投资级别之後对其的再度认可.(完)