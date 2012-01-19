〔中国股市〕沪综指收升1.3%,受黄金及有色等个股涨势带动

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京1月19日电---中国股市沪综指周四收升1.3%,受黄金及有色等个股涨势带动,但成交量则明显萎缩,长假效应令市场交投趋清淡.分析人士预计,随着个股活跃度有所减弱,节前大盘料将窄幅震荡,上档2,350点一线或面临较大压力.
沪综指.SSEC收报2,296.075点,涨29.691点或1.31%.今日沪市A股成交额则萎缩至637亿元人民币,上个交易日为805亿元.
银河证券策略分析师孟京称,目前因有节後社保资金入市预期,令蓝筹股较为抗跌,从而对大盘构成较大支撑.不过,市场尚未出现根本性改善,再加上长假效应,股指基本在2,300点下方窄幅震荡.
"同时,个股活跃度也在降低,预计节前不会有方向性突破,将会在清淡中度过."他并就节後行情指出,"能否迎来开门红,还将取决於春节期间欧债情况,及管理层对流动性的释放,节後走势不确定因素较多,...2,350点一线压力很大."
黄金及有色类个股今日涨势良好,其中中金黄金(600489.SS)劲扬10%,涨停收报22.99元.
现货金XAU=周三在交投情况良好下已连续第三天上涨,受惠於欧元走扬、美股上涨及看好国际货币基金组织(IMF)将额外增资以协助对抗欧洲的债务危机.
沪深300指数2012年2月合约CIFG2尾盘报2,490.4点,涨1.92%,成交量为461,930手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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