〔全球金市〕现货金微涨,受IMF有望新增欧债抒困资金提振

* G20将於周四和周五讨论IMF增强贷款能力计划

* 现货金下行目标位1,625.20美元暂时失效--技术图表

* 关注1330GMT公布的美国一周初请失业金人数

路透新加坡1月19日电---现货金周四微涨,有望第四个交易日收高,国际货币基金会(IMF)有望增加资金以帮助应对欧元区债务危机,支撑金市.

IMF正在寻求筹集6,000亿美元新资金,使其贷款能力增强一倍以上,用於帮助受欧元区债务危机冲击的国家,20国集团(G20)官员周四和周五将在墨西哥城举行的会议上讨论此事.[ID:nCN1346342]