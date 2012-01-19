〔全球金市〕现货金微涨,受IMF有望新增欧债抒困资金提振

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* G20将於周四和周五讨论IMF增强贷款能力计划
* 现货金下行目标位1,625.20美元暂时失效--技术图表
* 关注1330GMT公布的美国一周初请失业金人数
路透新加坡1月19日电---现货金周四微涨,有望第四个交易日收高,国际货币基金会(IMF)有望增加资金以帮助应对欧元区债务危机,支撑金市.
IMF正在寻求筹集6,000亿美元新资金,使其贷款能力增强一倍以上,用於帮助受欧元区债务危机冲击的国家,20国集团(G20)官员周四和周五将在墨西哥城举行的会议上讨论此事.[ID:nCN1346342]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。