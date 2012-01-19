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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 15:01 BJT

〔路透调查〕矿业景气强劲料支撑澳洲经济今明两年稳固增长逾3%

* 2012年GDP料增长3.4%,2013年料增长3.3%

* 澳洲央行2012年第一季料下调现金利率25个基点

路透悉尼1月19日电---澳洲经济今明两年料将稳固增长,因矿业投资的繁荣未出现停滞迹象,不过来自欧洲和中国的阻力可能威胁澳洲乐观的前景.

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