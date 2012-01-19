〔路透调查〕印尼2012年经济成长料放缓,但仍将维持韧性

* 2012年GDP成长率料为6.1%,2013年料为6.5%

路透雅加达1月19日电---周四公布的路透调查显示,印尼2012年经济成长放缓幅度料大於先前预估,因欧洲经济可能衰退,且全球需求趋疲,使新兴市场受压.