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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 14:58 BJT

〔路透调查〕印尼2012年经济成长料放缓,但仍将维持韧性

* 2012年GDP成长率料为6.1%,2013年料为6.5%

* 2012年CPI料平均成长5%,2013年成长5.4%

路透雅加达1月19日电---周四公布的路透调查显示,印尼2012年经济成长放缓幅度料大於先前预估,因欧洲经济可能衰退,且全球需求趋疲,使新兴市场受压.

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