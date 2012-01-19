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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 15:04 BJT

〔路透调查〕印度经济成长前景料疲弱,或会大举降息

路透班加罗尔1月19日电---路透调查显示,本财年印度经济成长步伐料创两年来的最慢,因货币政策收紧及政府决策僵局抑制投资.

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