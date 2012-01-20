《中国债券市场每日交易备忘》--1月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国国家开发银行200亿元人民币10年期固息金融债120201,票面利率3.85% 厦门钨业( 600549.SS )3亿元一年期短期融资券041259005,票面利率5.30% 格力集团9亿元五年期中期票据1282020,票面利率5.51% ============================================================================== 三、缴款: 山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280007,票面利率5.94% 天津市政建设集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280008,票面利率8.00% 众和股份( 002070.SZ )2亿元一年期短融041262002,票面利率8.98% 三角轮胎5亿元三年期中票1282021,票面利率6.70% ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101080到期兑付,参考收益率3.1618% 浙江龙盛( 600352.SS )15亿元一年期短融1181023到期兑付,票面利率4.55% 人福医药( 600079.SS )4亿元一年期短融1181024到期兑付,票面利率4.80% 兴发集团( 600141.SS )2亿元一年期短融1181025到期兑付,票面利率4.80% 青海国有资产公司9亿元一年期短融1181027到期兑付,票面利率4.35% 中电投蒙东能源集团10亿元一年期短融1181028到期兑付,票面利率4.35% 东北特钢集团7亿元一年期短融1181029到期兑付,票面利率4.85% 首都机场集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息(七天回购基准)债058017付息,基本利差2.00% 浙江能源集团15亿元10年期固息债068002付息,票面利率4.30% 重庆城建投资集团20亿元10年期固息债068003付息,票面利率4.00% 恒丰银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091401付息,票面利率5.00% 南航集团9亿元五年期中票0982009付息,票面利率4.62% 中国重汽集团25亿元五年期中票0982010付息,票面利率5.32% 国开行300亿元七年期固息金融债100201付息,票面利率3.97% 廊坊银行3.6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020001付息,票面利率5.70% 财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息,票面利率3.94% 国开行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110204付息,基本利差0.56% 海南省发展控股15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180015付息,票面利率5.80% 北京农业中小企业3.04亿元三年期集合票据1183001付息,票面利率5.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五报导,元旦假期後三个工作日,工行( 1398.HK )、农行( 1288.HK )、中行 ( 3988.HK )、建行( 0939.HK )四大国有银行信贷投放达500亿元,1月前10天四大银行新增信贷 达1,100亿元;业内人士估计,1月人民币新增贷款规模或达9,000亿-1万亿元.[ID:nCN1348830] --银监会将适度放松即将实施的新资本监管要求,将允许商业银行将超额的坏账准备金计入 风险资本缓冲,同时还会下调个人经营性贷款及小微企业贷款等的风险权重. --地方养老金入市运作即将拉开帷幕,分析人士表示,已获准转交全国社会保障基金理事会 运作的地方养老金及随後有望投资运作的各地基本养老金将参考社保基金投资,主要投资标的 包括股票、债券和实业投资. ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞