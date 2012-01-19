版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 15:04 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格持稳,市场关注法国和西班牙公债标售

路透东京1月19日电---美国10年期公债价格周四在亚洲盘几无变动,可能得到支撑,市场关注点转向法国和西班牙标售中长期公债.

10年期美国公债US10YT=RR价格较周三美国市场尾盘变动不大,收益率(殖利率)报1.891%,接近去年12月底迄今的波动区间1.836-2.056%的低端.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐