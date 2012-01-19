McAfee软件漏洞或导致中毒电脑成为病毒服务器

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿1月19日电---英特尔(INTC.O)旗下的杀毒软件生产商McAfee周三在网站上发布信息称，旗下一款产品的漏洞可能导致用户的个人电脑易受攻击，黑客将攻破的电脑用於散发病毒。
McAfee发言人Ian Bain指出，至少一名用户变成了病毒服务器，因McAfee SaaS for Total Protection服务存在漏洞。
该服务基於网络，能够阻止隐藏在电子邮件和网站中的病毒。Bain表示，漏洞存在於用户安装在电脑上以使用该服务的软件中。
Bain称，尽管该漏洞能够让黑客将中毒电脑转化成病毒服务器，黑客无法访问中毒电脑上的数据。
他表示，McAfee的工程师正在着手解决上述漏洞，估计周四就能解决该问题。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。