〔欧洲金融〕SMP计划不会永续,抗击欧债危机主要责任在各国政府--ECB执委(更新版)

(新增细节)

路透柏林1月19日电---欧洲央行执委亚斯穆森周四表示,欧洲央行(ECB)不能一直用购债计划来支撑欧元区受困国家,各国政府应主要担负起抗击债务危机的责任.

亚斯穆森在接受德国电台Deutschlandfunk采访时称,"证券市场计划(SMP)既不是无限制的,也不能永远持续下去."

亚斯穆森称欧洲央行的使命之一是促进金融市场稳定.

"这是一个重要的使命,但不是没有限制的使命,"他称,"这也是不能给货币政策施加过多压力的原因.抗击危机的主要责任在政府."

他还补充称,"是次危机不是欧元危机,而是主权债危机."

亚斯穆森说,SMP的目标是改善市场环境.他预计该计划不会带来通胀风险.

"购债计划是为确保货币市场更好运行,"他说道,"因此SMP计划没有通胀风险."(完)