〔欧洲金融〕SMP计划不会永续,抗击欧债危机主要责任在各国政府--ECB执委(更新版)

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
(新增细节)
路透柏林1月19日电---欧洲央行执委亚斯穆森周四表示,欧洲央行(ECB)不能一直用购债计划来支撑欧元区受困国家,各国政府应主要担负起抗击债务危机的责任.
亚斯穆森在接受德国电台Deutschlandfunk采访时称,"证券市场计划(SMP)既不是无限制的,也不能永远持续下去."
亚斯穆森称欧洲央行的使命之一是促进金融市场稳定.
"这是一个重要的使命,但不是没有限制的使命,"他称,"这也是不能给货币政策施加过多压力的原因.抗击危机的主要责任在政府."
他还补充称,"是次危机不是欧元危机,而是主权债危机."
亚斯穆森说,SMP的目标是改善市场环境.他预计该计划不会带来通胀风险.
"购债计划是为确保货币市场更好运行,"他说道,"因此SMP计划没有通胀风险."(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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