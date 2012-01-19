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债券 | 2012年 1月 19日 星期四 15:22 BJT

〔欧元债市〕德债开低,西班牙和法国标债即将登场

路透伦敦1月19日电---德国公债周四开低,因随後将有西班牙和法国标债,且冀望国际货币基金组织(IMF)或增加资金帮助受欧元区债务危机波及的国家,提振风险资产.

但德债仍全面受到支持,接近纪录高位,因对避免希腊债务无序违约的债务谈判进展缓慢.

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