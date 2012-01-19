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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 15:44 BJT

〔全球经济〕中国外交部称,G20应实践承诺确保IMF有足够资金

路透北京1月19日电---中国外交部周四称,执行G20共识,保证IMF有足够资金应对欧债危机是重要的.(完)

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