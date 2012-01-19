〔中国票据市场〕转贴利率走平,市场静待节後票市行情

路透上海1月19日电---中国票据市场转贴利率周四基本持平上一交易日.春节将近越来越多的机构放缓交易节奏,虽然今日资金利率骤降,但未能触动票市.预计节後转帖利率或将稳中有降.

"前几天,有报价的,实际交易(机构)的少,今天,连报价的都没几个了,都回家过年去了,"西安一银行交易员称.

东北一银行交易员预计,春节後转贴利率或小幅下行.一方面节後信贷规模和资金面都将得以改善,利好票市.另一方面,春节长假归来即为1月末,利率下行将受到月末效应的制约.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四高台跳水,终结了连日飙升之势.虽然巨量的现金依旧在被提取,但是通过持续的逆回购操作,央行大力支持着机构提早完成现金备付,致市场资金供求关系急转,资金利率应声大跌.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3804/7.9664 8.5731/8.2076 9.7200/9.1385

上日 8.3804/7.9664 8.5731/8.2120 9.7200/9.1385

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变动 0/0 0/-0.44 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2400%,较上一个交易日6.2348%略涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.5303/3.4693 3.4580/3.3850

上日 3.4463/3.3873 3.4510/3.3845

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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