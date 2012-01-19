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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 15:30 BJT

〔日本股市〕大涨录得五周收盘高位,欧元走强扶助出口股攀升(更新版)

(新增细节)

* 日经指数升1.1%,连涨第三天

* 日经指数升穿75日移动均线

* 欧元走强提振出口股,金融股上扬

路透东京1月19日电---日本股市日经指数周四触及五周收盘高位,并升穿75日移动均线,因有消息称国际货币基金组织(IMF)可能额外筹资帮助应对欧元区主权债务危机,推动欧元稳步攀升.

主要出口商收复近期部分失地,因欧元兑美元EUR=和兑日圆EURJPY=R攀高.

TDK Corp(6762.T)跳涨4.6%,Konica Minolta Holdings Inc(4902.T)和佳能(7751.T)分别上扬1.5%和0.9%.

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