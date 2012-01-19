〔日本债市〕五年期公债标售结果强劲,日债收益率曲线趋陡

* 强劲的五年期标售结果出炉後,短中期券受到支撑 * 有关日本央行将长期维持低利率的看法支撑短券 * 对IMF增强援助能力的预期损及较长期券种 * 10年期公债收益率1.0%水准料成为重要支撑 * 30年期债表现最差,受到标售後影响的打压 路透东京1月19日电---日本公债收益率(殖利率)曲线周四趋陡,因较长期公债价格下跌,市场预期国际货币基金组织(IMF)或寻求增资来援助陷入欧债危机泥潭的国家.不过短期公债上涨,因此前五年期日债标售结果强劲. 很多市场人士预计,整体而言日债将受到坚挺支撑,因投资者仍担心欧元区的稳定,且欧洲央行去年底的大规模注资行动正在支持全球债券和风险资产.