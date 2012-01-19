《独家新闻》中国政府拟允许部分地方养老基金配置股票

* 国务院正在审议地方政府养老基金投资配置的提议--消息

* 10%-20%的养老基金可望投入股市

* 投入股市的资金规模约在160-570亿美元之间--消息

记者 林洸耀/杜纳德 编译 丁琦/李爽/梁睿雪/石冠兰

路透北京1月19日电---知情人士表示,中国国务院正在审议一项提议,允许养老基金部分配置股票,这或许可让地方政府向国内股市注入最高达570亿美元的资金.

该计划若通过国务院批准,将对中国股市构成利好.过去九个月以来,上证综指.SSEC市值已缩水四分之一,目前比2007年的最高位低约62%.

大多由地方政府管理的中国养老基金难以实现保值的目标,因其只能存於银行或购买国债.这通常意味着考虑通胀因素後的回报为负值.

其中一位消息人士称,该提议或允许10%-20%的省级和大城市的养老基金资产逐步投入股市,根据对地方养老金规模的一项官方估计,这相当於1,800亿-3,600亿元人民币(290亿-570亿美元).

上述消息人士称,该比例将按地域有所区别.这位消息人士与政府关系密切,由於事涉敏感,他拒绝透露姓名.

一位知晓这项建议的金融业资深高管认为总规模可能较低,或在1,000-2,000亿元人民币.他也拒绝透露姓名.

中国社保基金理事会理事长戴相龙12月在该基金网站上发布的讲话中称,政府在考虑一项计划,从各省市集合一部分养老金,部分投资於股市.

戴相龙称,中国地方养老基金规模总计达1.8万亿(兆)元人民币.其十分之一规模就相当於沪综指成分企业市值的1%左右.

中国社保基金一直在公开探索提高养老金回报率的方法,这对於具有14亿人口的中国显得日趋紧迫.

本地媒体报导称,戴相龙对将地方养老基金投资於股市的做法表示支持,且该机构已经替部分地方基金管理股票投资.[ID:nCN1338280][ID:nCN1298270]

全国社会保障基金理事会拒绝置评.监管地方养老基金项目的国家人力资源和社会保障部也未对此置评.

**新资金入市**

尚不清楚资金是否仅将获批投资於A股市场,抑或也包括B股市场.

中证报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资,预计其中30-40%的资金或进入股市.[ID:nCN1340986]

这项研究中的提议将增加将部分资金投资股市的地方政府养老金计划的数量.增量资金是否交由中国社保基金理事会或其他机构来管理仍在讨论之中,消息人士称.

不太可能由社保基金理事会来管理这些资金,一位消息人士表示,他并指出政府应会建立一个新机构.

政府官员担心地方养老金管理机构--特别是远离市场中心的省份或城市的养老金管理机构可能不具备直接管理股市投资的技能.

国家养老金基金一旦决定将其持有资金的一部分转移至高收益投资时,他们会通过签约或直接聘用的方式来请民间资金管理者打理.(完)