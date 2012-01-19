〔欧股业绩〕SABMiller第三季业绩符合预期,得益於新兴市场表现强劲

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透伦敦1月19日电---全球啤酒酿造商SABMiller
SAB.LSABJ.J2011年最後三个月的啤酒销售量增长3%,符合市场预期,这主要得益於非洲和拉美市场的增长,帮助抵消了北美和欧洲市场的下滑.
SABMiller周四表示,啤酒价格上涨帮助该集团第三季度(10-12月)总营收增长7%.SABMiller为全球第二大啤酒酿造商,旗下拥有Miller Lite、Peroni和Grolsch等品牌.
SABMiller称财务表现将符合预期,因啤酒价格上涨抵消了大麦、小麦和玉米等生产原料的小幅上涨.分析师预计该公司今年的利润率持平.
SABMiller公司70%的利润来自新兴市场,相对於其三大竞争对手百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)、Heineken(HEIN.AS)和Carlsberg(CARLb.CO),其对表现疲软的西方啤酒市场曝险相对较低.
根据路透对10家经纪商的调查,投资者预期该公司第三季整体销售量增长3%.这与上半年度(4-9月)的表现相似,其中第一季度劲增5%,而第二季由於中国和东欧多雨及气温较低,销售表现平平.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。