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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 15:43 BJT

〔全球经济〕日本将考虑通过IMF支持欧洲--政府官员

路透东京1月19日电--日本政府一位层级官员对路透表示:

* 日本尚未就向国际货币基金组织(IMF)新增资金作出任何承诺

* 日本将考虑支持欧洲稳定市场的措施,包括通过向IMF放出双边贷款 (完)

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