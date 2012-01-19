版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 15:50 BJT

〔欧股业绩〕索尼爱立信第四季意外大幅亏损,营收低於市场预估

路透斯德哥尔摩1月19日电---索尼爱立信(Sony Ericsson)周四公布:

* 第四季手机出货量为900万部,路透调查预估为1,050万部

* 第四季营收为12.9亿欧元,路透调查预估为16.9亿欧元

* 预期2012年智能手机市场将强劲增长 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐