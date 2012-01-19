〔英国个股〕安本资产管理称截至12月底三个月客户资金流出28亿英镑

路透伦敦1月19日电---基金公司安本资产管理(ADN.L)表示,去年底客户资金流出步伐加速,因投资者担忧欧元区不断深化的债务危机,但该公司称,其利润率较高的基金仍在吸引新业务.

安本表示,截至12月底的三个月,投资者净撤回现金28亿英镑(43.1亿美元),主要是来自固定收益等利润率偏低的业务.该公司上季度净流出17亿英镑资金.

但客户持续买入其利润率较高的亚洲和新兴市场债券基金.该公司称,费用收益净流入约1,000万英镑.

尽管资金净流出,但安本表示,该季总资产微升2%至1,739亿英镑,受助于市场涨势、良好表现和汇率波动.(完)