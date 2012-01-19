〔英国个股〕安本资产管理称截至12月底三个月客户资金流出28亿英镑

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透伦敦1月19日电---基金公司安本资产管理(ADN.L)表示,去年底客户资金流出步伐加速,因投资者担忧欧元区不断深化的债务危机,但该公司称,其利润率较高的基金仍在吸引新业务.
安本表示,截至12月底的三个月,投资者净撤回现金28亿英镑(43.1亿美元),主要是来自固定收益等利润率偏低的业务.该公司上季度净流出17亿英镑资金.
但客户持续买入其利润率较高的亚洲和新兴市场债券基金.该公司称,费用收益净流入约1,000万英镑.
尽管资金净流出,但安本表示,该季总资产微升2%至1,739亿英镑,受助于市场涨势、良好表现和汇率波动.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。