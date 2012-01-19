《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日

路透北京1月19日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间15:43时,1港元=0.81386人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 7.79 8.11 1.18 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 6.07 3.84 1.94 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 10.12 5.90 2.11 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.10 1.77 2.15 *ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 2.86 1.18 2.98 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 4.70 2.34 2.47 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 7.69 4.81 1.96 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 5.46 2.39 2.81 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 9.70 8.87 1.34 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.39 11.11 2.03 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 5.67 3.25 2.14 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 11.10 7.62 1.79 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 18.20 13.98 1.60 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.43 2.00 2.11 *ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 8.02 4.56 2.16 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 3.74 2.10 2.19 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.07 9.38 1.84 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 9.63 5.44 2.18 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 3.92 2.16 2.23 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 13.96 8.77 1.96 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.23 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 11.43 5.05 2.78 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 9.20 9.23 1.22 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.30 2.40 1.69 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.88 3.79 1.58 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.02 1.79 2.07 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 19.81 15.87 1.53 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.52 3.23 1.72 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.45 4.70 1.95 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.30 3.13 2.08 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.40 5.78 2.00 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 21.40 15.37 1.71 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.31 2.47 2.64 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 5.01 2.87 2.14 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 31.60 21.70 1.79 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 74.50 50.00 1.83 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.30 1.57 2.58 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.14 2.74 1.86 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.78 1.08 2.03 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.40 6.35 1.63 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.73 2.52 2.31 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 101.00 84.00 1.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]