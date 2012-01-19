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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 16:00 BJT

〔金属期市〕伦铜升至四个月高位,受IMF增资应对欧债危机的消息激励

路透吉隆坡1月19日电---伦铜周四攀涨至四个月高位,受国际货币基金组织(IMF)寻求增资应对欧元区债务危机的消息激励.欧债危机已令金融市场数月来承压.

0711GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.3%,报每吨8,345美元,此前一度触及9月21日以来最高8,372美元.期铜价格为连续第四日上升.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨1.9%,报每吨60,560元人民币(9,600美元).中国各交易所下周因春节假期休市.

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