〔金属期市〕伦铜升至四个月高位,受IMF增资应对欧债危机的消息激励

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透吉隆坡1月19日电---伦铜周四攀涨至四个月高位,受国际货币基金组织(IMF)寻求增资应对欧元区债务危机的消息激励.欧债危机已令金融市场数月来承压.
0711GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.3%,报每吨8,345美元,此前一度触及9月21日以来最高8,372美元.期铜价格为连续第四日上升.
上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨1.9%,报每吨60,560元人民币(9,600美元).中国各交易所下周因春节假期休市.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。