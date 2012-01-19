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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 16:01 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎持平,投资者静待西班牙和法国标债结果

* 瑞士央行调整瑞郎上限的可能性较低--分析师

* 瑞士经济数据强劲支撑瑞郎

路透苏黎世1月19日电---瑞郎兑欧元和美元周四持平,继上日扬升後稍事喘息,投资者在等待西班牙和法国今日稍後的标债结果.

在标普上周五调降欧元区多国债信评等之後,欧元区债券标售迄今还算顺利.

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