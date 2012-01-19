〔中国债市〕现券收益率小幅回落,逆回购输血缓解抛盘压力

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透上海1月19日电---中国银行间债市周四现券收益率小幅下跌.央行逆回购纾困,资金紧张局面明显缓解,现券抛盘压力也随之减轻,收益率小幅回落,但成交偏于清淡.
交易员并表示,春节假期就要临近,机构交易意愿逐渐降低,预计节前债市将维持清淡的市况.
"资金面情况比前几天改善不少,很多机构开始出钱,"华东一银行交易员表示,"收益率跌了一点,主要还是受资金缓和的影响."
他并指出,受到资金面缓和的利好推动,债市收益率普遍回落1-2个基点(bp)左右,但成交更加清淡,随着春节假期的临近,机构交易意愿渐趋低迷,债市突破动力不足预计还将继续窄幅震荡.
央行周二和周四公开招标逆回购,如果再算上两次定向逆回购的操作量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.本周共至少向市场投放了3,530亿元人民币.[CN/MMTCN]
剩余期限近10年的固息国债110019的最新双边报价tCN110019=CFXM为3.39%/3.36%,上日尾盘报3.40%/3.37%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 6.4929 5.9792
上日 8.1338 7.7249
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5123/3.4603
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7571/2.6981
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6018/3.5348(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。