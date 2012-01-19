〔中国债市〕现券收益率小幅回落,逆回购输血缓解抛盘压力

路透上海1月19日电---中国银行间债市周四现券收益率小幅下跌.央行逆回购纾困,资金紧张局面明显缓解,现券抛盘压力也随之减轻,收益率小幅回落,但成交偏于清淡.

交易员并表示,春节假期就要临近,机构交易意愿逐渐降低,预计节前债市将维持清淡的市况.

"资金面情况比前几天改善不少,很多机构开始出钱,"华东一银行交易员表示,"收益率跌了一点,主要还是受资金缓和的影响."

他并指出,受到资金面缓和的利好推动,债市收益率普遍回落1-2个基点(bp)左右,但成交更加清淡,随着春节假期的临近,机构交易意愿渐趋低迷,债市突破动力不足预计还将继续窄幅震荡.

央行周二和周四公开招标逆回购,如果再算上两次定向逆回购的操作量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.本周共至少向市场投放了3,530亿元人民币.[CN/MMTCN]

剩余期限近10年的固息国债110019的最新双边报价tCN110019=CFXM为3.39%/3.36%,上日尾盘报3.40%/3.37%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 6.4929 5.9792

上日 8.1338 7.7249

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5123/3.4603

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7571/2.6981

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6018/3.5348(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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