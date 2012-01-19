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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 16:11 BJT

〔欧洲热股〕爱立信股价开高,此前索尼爱立信公布第四季亏损

路透斯德哥尔摩1月19日电---爱立信(ERICb.ST)股价上涨0.5%,此前索尼爱立信公布第四季亏损.(完)

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