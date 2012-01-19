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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 16:26 BJT

〔菲律宾利率〕央行下调利率25个基点至4.25%,符合市场预估

路透马尼拉1月19日电---菲律宾央行周四将指标政策利率下调25个基点至4.25%,符合市场预估,此举用意是为协助国内经济应对全球不确定性.(完)

--编译 蔡美珍;审校 龚芳

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