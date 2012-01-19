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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 16:44 BJT

〔菲律宾经济〕央行预计2012及2013年通胀目标守在3-5%目标区间内

路透1月19日电---菲律宾央行周四称:

* 预计强劲资本流入和地缘政治问题会引发通胀率上行风险

* 预计全球经济进一步放缓

* 预计2012年通胀率均值为3.1%(此前预估为3.51%)

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