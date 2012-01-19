〔中国债市〕人民币利率互换尾随货币市场利率走跌,受益连日逆回购注资

路透上海1月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周四跟随货币市场利率下跌而明显回落,央行连日逆回购终於显现其作用,今日市场流动性顿显宽松,IRS中短期品种跌幅明显.

但交易员称,近日市场成交日趋清淡,预计明後两个交易日将更为稀少,IRS报价波动亦将有限.

"紧张的资金面今天有所缓解,IRS(报价)也跟着掉了下来",北京一银行交易员称.

他指出,央行持续通过逆回购向市场输送流动性,终於令货币市场利率回落,IRS曲线此前上行明显的中短端今日亦首当其冲下滑.

央行今日稍早在公开市场招标的1,830亿元人民币逆回购操作,期限14天,利率6.05%.至此,央行已连续四日逆回购向市场注资至少3,530亿元.[CN/MMTCN]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四高台跳水,终结了连日飙升之势.虽然巨量的现金依旧在被提取,但是通过持续的逆回购操作,央行大力支持着机构提早完成现金备付,致市场资金供求关系急转,资金利率应声大跌.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.6817/3.8333 3.0207/3.1150 2.8843/2.9786 2.9743/3.0700 2.9060/3.2440

周三 3.7067/3.8333 3.0664/3.1636 2.9171/3.0114 2.9971/3.0943 2.9280/3.2640

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变动-0.0250/ 0 -0.0457/-0.0486 -0.0328/-0.0328 -0.0228/-0.0243 -0.0220/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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