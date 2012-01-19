〔美国新股〕神州租车递美国上市申请,中资企业赴美上市窗口或重启(更新版)

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* 神州租车递美国上市申请

* 计划至多融资3亿美元

* 中资企业赴美上市窗口或重启

路透上海1月19日电---中国最大的租车公司--北京神州租车周三向美国证监会递交F-1文件.这是美国证监会去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则後,首家递交上市申请的中国企业,意味着中资企业赴美上市窗口近期或重启.

去年8月土豆网TUDO.O上市後就没有中资企业在美国上市.咨询机构投中集团认为,该事件既反映出汽车租赁这一重资产行业在高速扩张和激烈竞争背景下日益迫切的资金需求,也体现出中国企业对境外资本市场触底反弹的乐观预期开始回升.

神州租车此次申请首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS),计划筹资至多3亿美元,所筹资金将用於归还债务和购买车辆.发行後公司将会申请在纽约证交所上市.不过该文件未显示公司拟发行股份数量.

投中集团最新报告认为,由於目前国内尚没有汽车租赁服务企业赴美上市,神州租车的领先优势与投资价值有望获得资本市场认可.这与2010年9月,以消费服务为主营业务的搜房网(SFUN.N)和乡村基CCSC.N首先掀起赴美上市潮的情况较为相似.

报告还指出,在经历五个月的赴美上市窗口关闭期後,神州租车此番若成功登陆美国资本市场,无疑将给即将赴美上市企业带来足够信心,带来赴美上市窗口的重启.

受美国中概股风波及对全球经济形势担忧的影响,去年8月後就没有中资企业在美国上市,迅雷、盛大文学、拉手网等相继临门收手,推迟IPO日程.

文件披露的财务数据显示,去年前九个月,公司营收达4.89亿元人民币;而2010年全年营收为1.43亿元.不过在过往三年,公司均为净亏损,且亏损额不断扩大,去年前九个月净亏损1.18亿元.

该文件显示,发行新股前,联想投资联手其他机构共同成立的Grand联合投资基金持有神州租车64.49%股份,公司创始人兼首席执行官陆正耀及其家人共持股29.12%.

摩根大通(JPM.N)将独家负责神州租车的美国IPO项目.

神州租车在中国66个城市里设立了520个租车网点,去年底已拥有92万名会员及2.6万辆营运车辆.其国内的主要竞争对手包括一嗨租车、至尊租车等.(完)

(若欲了解更多细节,可点选美国证监会网站here)