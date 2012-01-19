〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及两个月高位,受股市和油价上涨提振

路透新加坡1月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四扩大涨幅,升至300日圆上方的两个多月以来最高,受股市和油价提振.此外,东南亚供应紧张和泰国支持国内胶价的计划亦扶助期胶涨势.

泰国天然橡胶委员会提议购买150亿泰铢(4.72亿美元)的橡胶的计划下周将寻求内阁批准.去年2月以来该国农户出售给工厂的USS3胶片的价格已下跌一半.

TOCOM期胶交投最活跃的6月合约JRUc6盘中触及每公斤305.5日圆,为11月初以来最高,随後回落并收於305.1日圆,收涨6.6日圆.