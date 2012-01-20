〔企业结盟〕奥地利AT&S与美国MFLEX结盟,联合生产电路板新产品

路透上海1月20日电---全球两家大型电路板制造商--奥地利科技与系统技术股份公司(AT&S)(ATSV.VI)和美国MFLEXMFLX.O周四晚间签署战略合作协议,双方将联合生产移动电子产品所需要的高品质HDI(高密度互联微通)软硬结合电路板.

公司新闻稿称,这种创新产品将可缩小连接器间距,从而节约空间和重量.此次结盟将使代工厂商(OEM)借助上述两家公司的技术,衍生出HDI软硬结合板所适用的技术解决方案.

MFLEX公司首席执行官(CEO)瑞沙•梅西金表示,"HDI软硬结合板刚刚开始投入初期生产,对新业务的前景我们兴奋不已,战略结盟为双方踏入新应用领域打开了局面,实现为现有客户及新客户提供具有一流技术的产品."

印刷电路板被广泛用於类似平板电脑、手机、个人电脑等电子产品上.未来移动电子产品更轻更薄及可折叠等发展趋势,对电路板提出了更高的要求.

AT&S是全球三大印刷电路板生产商之一,客户包括众多全球知名的移动通讯设备制造商,例如黑莓手机厂商Research in Motion(RIM)RIM.TO和苹果(AAPL.O)等.而MFLEX是全球最大的高品质柔性印制电路板制造及组装制造商之一.(完)