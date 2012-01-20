〔企业结盟〕奥地利AT&S与美国MFLEX结盟,联合生产电路板新产品

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---全球两家大型电路板制造商--奥地利科技与系统技术股份公司(AT&S)(ATSV.VI)和美国MFLEXMFLX.O周四晚间签署战略合作协议,双方将联合生产移动电子产品所需要的高品质HDI(高密度互联微通)软硬结合电路板.
公司新闻稿称,这种创新产品将可缩小连接器间距,从而节约空间和重量.此次结盟将使代工厂商(OEM)借助上述两家公司的技术,衍生出HDI软硬结合板所适用的技术解决方案.
MFLEX公司首席执行官(CEO)瑞沙•梅西金表示,"HDI软硬结合板刚刚开始投入初期生产,对新业务的前景我们兴奋不已,战略结盟为双方踏入新应用领域打开了局面,实现为现有客户及新客户提供具有一流技术的产品."
印刷电路板被广泛用於类似平板电脑、手机、个人电脑等电子产品上.未来移动电子产品更轻更薄及可折叠等发展趋势,对电路板提出了更高的要求.
AT&S是全球三大印刷电路板生产商之一,客户包括众多全球知名的移动通讯设备制造商,例如黑莓手机厂商Research in Motion(RIM)RIM.TO和苹果(AAPL.O)等.而MFLEX是全球最大的高品质柔性印制电路板制造及组装制造商之一.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)