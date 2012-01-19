《外汇动态》今日欧债标售结果可能致欧元空头翎羽而归

0821GMT---欧元/美元EUR=强势不足以引发大规模轧仓交投,但却提供了逢低承接的理由.

无庸置疑地,市场人士极度偏空.许多停止单在1.2890-1.2940伺机而待.这些空头需要利空消息以期掼压欧元汇价.

打算增持空仓的市场人士可能已在欧元升至1.2880时采取行动,导致仓位更加偏空.这使得市场多半易受意外的惊喜所影响,一如昨天国际货币基金组织(IMF)的相关消息.

西班牙或法国今日标售若获踊跃认购,很可能会引发轧空.挂在1.2820-40的买兴可望在短期内提供支撑.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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