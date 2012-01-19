版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 17:07 BJT

〔标题新闻〕荷兰12月经季节调整的失业率持平於前月为5.8%,失业人口为45.6万人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA5E7LI03C]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐