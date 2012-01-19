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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 17:27 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元及兑日圆升至两周高点

路透伦敦1月19日电---欧元兑美元及兑日圆周四升至两周高位,受风险意愿改善及欧元空仓遭解除等因素支撑.

欧元/美元EUR=在EBS交易平台升至1.2895美元,为两周来最高,在上周五高位1.2879上方触发停止单.欧元/日圆EURJPY=R升至99.02.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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