〔欧洲汇市〕欧元兑美元及兑日圆升至两周高点

路透伦敦1月19日电---欧元兑美元及兑日圆周四升至两周高位,受风险意愿改善及欧元空仓遭解除等因素支撑.

欧元/美元EUR=在EBS交易平台升至1.2895美元,为两周来最高,在上周五高位1.2879上方触发停止单.欧元/日圆EURJPY=R升至99.02.(完)