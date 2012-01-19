〔中国汽车〕宝马在大陆召回3,406辆进口MINI汽车,因辅助电子水泵缺陷

路透北京1月19日电---中国国家质量监督检验检疫总局周四通报称,因辅助电子水泵缺陷,宝马股份公司将自2月1日起召回部分进口迷你(MINI)汽车,在中国大陆地区共涉及3,406辆.

刊登在质检总局的公告显示,上述车辆生产时间为2006年3月-2011年1月,车型为MINI Cooper S、MINI Cooper S Clubman、MINI Cooper S Cabrio、MINI Cooper S Countryman.

通报解释,本次召回范围内的车辆均配备有Cooper S增压发动机,安装在发动机上的电子水泵可能因为电路板损坏而不工作,电路板可能存在过热现象,严重时可能发生燃烧.

汽车制造商--德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国的子公司为宝马(中国)汽车贸易有限公司.(完)

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