〔中国汽车〕宝马在大陆召回3,406辆进口MINI汽车,因辅助电子水泵缺陷

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京1月19日电---中国国家质量监督检验检疫总局周四通报称,因辅助电子水泵缺陷,宝马股份公司将自2月1日起召回部分进口迷你(MINI)汽车,在中国大陆地区共涉及3,406辆.
刊登在质检总局的公告显示,上述车辆生产时间为2006年3月-2011年1月,车型为MINI Cooper S、MINI Cooper S Clubman、MINI Cooper S Cabrio、MINI Cooper S Countryman.
通报解释,本次召回范围内的车辆均配备有Cooper S增压发动机,安装在发动机上的电子水泵可能因为电路板损坏而不工作,电路板可能存在过热现象,严重时可能发生燃烧.
汽车制造商--德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)在中国的子公司为宝马(中国)汽车贸易有限公司.(完)
更多详情,请点选国家质量监督检验检疫总局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。