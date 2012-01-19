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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 17:32 BJT

〔欧洲评等〕惠誉预计部分欧元区国家评级将下调1-2个级距

路透马德里1月19日电---惠誉主管Ed Parker周四表示,预计对六个欧元区国家评级的调整结果将是将大部分国家评级下调1-2个级距.(完)

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