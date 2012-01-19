日本推进核电站重启引发公众不满

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月19日电---日本试图通过压力测试证明核反应堆的安全性，重启处於检修状态的核反应堆，并计划核电站运转期限最长60年。此举激起公众的强烈不满。
日本出现了少有的抗议活动，一组公民观察员周三在前往经济产业省听证会时被拖延了数小时。该听证会上，日本原子力安全保安院向专家提出福井县两个核反应堆压力测试的首个评估结果。
日本原子力安全保安院在起草的报告中称，测试显示，这两个核反应堆能够承受福岛核电站遭遇的9.0级地震和海啸。不过专家组对该报告的评估料将继续一段时间，因会议以争吵收场，起因是公民观察员要求旁听审议，并质疑专家组的公正性。
本周日本政府决定允许符合一定条件的反应堆运转寿命延长20年，打破了此前关於反应堆40年必须报废的规定，引发了核电站当地民众强烈不满。
核灾难导致日本能源政策出现重大转向，目前该国试图降低对核电的依赖。此前日本计划增加核电在能源中的份额。
如果不能重启核电站，日本政府希望防止短期内的电力短缺。日本的54个核反应堆中，只有五个尚在运行，其他都在进行例行检查。
“政策基调是中长期降低对核电的依赖。但是从经济角度考虑，如何以及能否在没有替代能源的情况下突然放弃核电是个问题。”日本内阁官房长官藤村修表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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