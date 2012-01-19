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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 17:47 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元微涨,但经济疲软疑虑恐抑制升势

路透伦敦1月19日电---英镑兑美元周四微升,跟随欧元涨势.国际货币基金组织(IMF)可能增加资源以援助欧元区国家的消息令欧元走强.但英镑涨势随後受英国消费者信心疲软数据限制.

分析师亦预期,欧元涨势不会持久,因对欧元区债务的忧虑持续.投资者在西班牙和法国周四标债前保持警惕.

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